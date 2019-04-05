TUS Tercihleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 12 Nisan'a kadar alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 12 Nisan'a kadar alınacak.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.



Tercihte bulunacak adayların 2019-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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