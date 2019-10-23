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TUS tercihleri başladı

51 dakika önce

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) tercih işlemleri başladı.

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem tercih işlemleri 23-31 Ekim 2019'da yapılacak.

Tercih işlemi, 31 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları önem taşıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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