TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika
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TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

05.09.2021 22:48
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2021-STS Tıp Doktorluğu 2.

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2021- STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 05 Eylül 2021 tarihinde saat 19. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika

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