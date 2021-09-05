Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 05 Eylül 2021 tarihinde saat 19. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Kaynak: Habermetre

Tıpta Uzmanlık Sınavı, Eylül, STS, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika

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