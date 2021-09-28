TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika
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TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

28.09.2021 01:09

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021- STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2021 tarihinde saat 16. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-TUS (2. Dönem) Sınav Sonuçları

2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika
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