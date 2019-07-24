TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular bugün sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:04 Kaynak: AA
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular bugün sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, söz konusu sınavlara internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.
Sınavlar, 1 Eylül
Pazar günü yapılacak.
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