Son Dakika Haberleri: TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı
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TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı

43 dakika önce

ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı.

TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı, System.String[]
ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17 
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