TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı

ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı.

ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı.

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