TUS ve Sts Başvuruları Başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 10 Ocak Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek.



Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.



Sınavlar, 24 Şubat Pazar günü yapılacak.

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