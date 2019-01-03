Son Dakika Haberleri: TUS ve Sts Başvuruları Başladı

TUS ve Sts Başvuruları Başladı

1 saat önce

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 10 Ocak Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek.

Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Sınavlar, 24 Şubat Pazar günü yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:24 Kaynak: AA

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