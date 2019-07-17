Son Dakika Haberleri: TUS ve STS başvuruları başladı
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TUS ve STS başvuruları başladı

3 saat önce

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı.

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 24 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirecek.
Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Sınavlar, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:38 Kaynak: AA
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