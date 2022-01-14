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TUS ve STS başvuruları başladı - Son Dakika

TUS ve STS başvuruları başladı

14.01.2022 14:52
TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022- STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 1. Dönem ve 2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 6 Mart'ta yapılacak.

Sınavlara başvurular, bugünden itibaren 24 Ocak Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav kılavuzlarından ulaşılabilecek.

"Sınav merkezi sayısını artırıyoruz"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavlarına başvuruların başladığını belirterek, "Hekimlerimizin sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 3 ilde 4 sınav merkezinde uyguladığımız TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavını bu yıldan itibaren 14 ilde 15 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Hekimlerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ocak, Mart, STS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TUS ve STS başvuruları başladı - Son Dakika


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