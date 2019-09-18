TUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarının cevap kağıtları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül'de gerçekleştirilen 2019-TUS 2. dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca, adaylar, cevap ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini, sorunun doğru cevabını ve verdikleri cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.