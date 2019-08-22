TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül Pazar yapılacak sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2'nci dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu