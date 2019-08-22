Son Dakika Haberleri: TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri açıklandı
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TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri açıklandı

2 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2'nci dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri açıklandı.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri açıklandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2'nci dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül Pazar yapılacak sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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