TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı - Son Dakika

TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Kurban Bayramı için sevdiklerini ziyaret etmeye gidecek vatandaşlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolculuk sırasında uyulması gereken kuralları içeren tavsiye listesi hazırladı.

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Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Kurban Bayramı için sevdiklerini ziyaret etmeye gidecek vatandaşlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolculuk sırasında uyulması gereken kuralları içeren tavsiye listesi hazırladı.

Araç kullanıcılarından yolculara, mola yerlerinden yeme-içme alanlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan tavsiyeler, koronavirüs salgını ile mücadelede büyük önem taşıyor.

TÜSAD Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu'nun hazırladığı liste, karayolu, demiryolu ve deniz yolu kullanımında hem araç kullanıcılarının hem de yolcuların dikkat etmesi gereken önlemleri kapsıyor.

Araç içinde uyulması gereken kurallar

Tavsiye listesinde araç içinde uyulması gereken kurallar şu şekilde sıralandı:

"- Araç içine Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve aracı kullananlarla yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.

Kurallar içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri ile Kovid-19 temaslısı olan ve Kovid-19 tanısı alan personel ve yolcuların binmemeleri uyarısı yer almalıdır.

Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır.

Çalışan personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

Araçlara biniş, iniş ve yolculuk süresince maske kullanımı sağlanmalıdır.

Kulaklık dağıtımı yapılacaksa kişiye özel olmalı ya da yolcular kendilerine ait kulaklıkları getirmelidir.

Yolculuk süresince ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri gelişen çalışanlar, diğer personelden ve varsa yolculardan ayrı bir bölümde izolasyona alınmalı ve tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir."

- "Terminaller ve mola yerlerinde sosyal mesafeye özen gösterilmeli"

Araçlarda, terminallerde ve mola yerlerinde Kovid-19'la ilgili önlemlere ait anonsların yapılması gerektiği belirtilen listede, şu önerilere yer verildi:

"Terminallerde, metro istasyonlarında, peronlarda yolcular, aralarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre aralıklarla) dikkat ederek düzenli sıra oluşturmalıdır. Kalabalık oluşturmamaya özen gösterilmelidir. Yolcular, araca sırayla sosyal mesafe kurallarına uyarak binmelidir ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaya özen göstermelidir. Yolcular seyahat boyunca kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. Yolcular araca bindiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır. Çalışanlar ile temasın minimum olmasına özen gösterilmelidir."

"Kısa süreli seyahatlerde yeme-içme yapılmamalı"

Tavsiye listesinde, yeme içme konularındaki uyarılar ise şu şekilde sıralandı:

"- Kısa süreli (2 saat) seyahatlerde su dışında bir şey yeme-içme yapılmamalıdır.

Uzun seyahatlerde (2 saatin üzerinde) ambalajlı kumanya şeklinde yiyecek, içecek servisi yapılabilir. Su, çay, kahve içilirken maske çıkarılacağı için mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) oturma ve/veya yeme-içme düzenlemesi yapılmalıdır.

Yeme-içme öncesi ve sonrası kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak gibi malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır. İkramların dağıtımı sırasında kişisel hijyen kurallarına uyulmalı ve maske takılmalıdır.

Yolcular birbirine yiyecek içecek ikramı yapmamalıdır."

Kurban Bayramı, Türkiye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı - Son Dakika
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