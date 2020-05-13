Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ciddiyetinin hala devam ettiğinin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 11 Mart 2020'de ilk Kovid-19 olgusunun bildiriminden günümüze olağanüstü günler yaşadığını belirtti.

Alınan sıkı tedbirler ve halkın genel hijyen ve sosyal izolasyona gerekli özeni göstermesiyle vaka artış hızının azalarak plato seviyesine ulaştığını ve hastalık seyrinde ikinci evreye geçildiğinin düşünüldüğünü aktaran Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Yetkililer tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklamalarla 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanan tedbirlerde kısmi azaltmaya gidileceği bildirildi. 'Evde kal' sürecinden yeni normale geçmek olarak tanımlayacağımız bazı gelişmeler söz konusu. Bunlar, alışveriş merkezlerinin açılması, 65 yaş üzerine ve 20 yaş altına belli saatlerde sokağa çıkma izninin verilmesi, mahalle, semt pazarlarında gıda dışı (giyim, oyuncak, çiçek gibi ihtiyaç malzemelerinin) satışına yönelik değişikliklerinin yapılmasını içeriyor. Elbette hepsi için de 1,5-2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve mutlaka maske takılmalı."

Yeni normale geçişte dikkat etmeye devam

Türkiye'de salgının hala ciddiyetini devam ettirdiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kömürcüoğlu, "Kovid-19 pandemisi seyrinde sağladığımız başarıyı devam ettirebilmek, yeni tanı konan hasta sayısının, iyileşen hasta sayının altında olmasının sağlanarak, toplumda bulaş riskinin en düşük seviyeye indirilmesi ile sağlanabilir. Salgının halen ciddiyetinin devam ettiği unutulmamalıdır. Kovid-19 enfeksiyonun halen etkin bir tedavisi ve aşısı yoktur. Sosyal izolasyon ve hijyen önlemlerine yaygın olarak devam edilmesi ile salgının hızının azaltılmasında, şu an için en etkili yöntemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin büyük bir özlemle eski normal günlük yaşantısına dönmek istediğini ancak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm bireyler için etkin tedavi ve aşı geliştirilene kadar Kovid-19 hastalığı riskinin devam ettiğini belirten Kömürcüoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle tüm halkımızın yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde de genç, yaşlı, eşlik eden hastalığı olan, olmayan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını, zorunlu hallerde ise Sağlık Bakanlığının önerilerinde tarif edilen hijyen önlemleri, maske kullanımı ve sosyal izolasyon kurallarına uymaları çok önem taşımaktadır. Bir süre daha yeni günlük hayatımızda bu önlemlere dikkat etmemiz hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından önemlidir. Halkımızın sağduyuyla yapılan uyarıları ciddiye alacağını ve ülke sağlığına sahip çıkacağını umut ediyor ve bekliyoruz."