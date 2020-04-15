TÜSAD'dan topluma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Akçay, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlemenin toplumun her bireyinin duyarlı ve bilinçli hareket etmesiyle olanaklı olacağını, bu nedenle olağanüstü günler yaşandığını içselleştirip, her zamanki rutinlerden uzaklaşmak gerektiğini bildirdi.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının yürüttüğü mücadelenin, bireysel sorumluluklar üstlenilerek desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Dünya ülkelerinin tümünün çok ciddi boyutları olan bu salgını yönetmeye çalıştığını vurgulayan Akçay, "TÜSAD olarak amacımız üyelerimize, tüm sağlık çalışanlarına, kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak ve tedbirleri ciddiye almalarını iletmek." ifadesini kullandı.

Hayatın odağına yerleşen Kovid-19 salgınının hem sağlık çalışanları hem de halk arasında tek gündem konusu olduğunu belirten Akçay, "Kuluçka süresinin 2-14 gün olduğu tahmin ediliyor. Enfekte bir kişinin ortalama 2-3 kişiye bu virüsü bulaştırdığı düşünülürse önümüzdeki iki haftanın ülkemizdeki olgu sayısının artışında kritik önemi olduğu, bu anlamda sosyal izolasyonun önemi algılanabilir. Kovid-19 hastalarını izleyen tüm sağlık çalışanları, muayeneye gelen enfekte olmamış hastalar, günlük yaşam içinde izolasyona dikkat etmeyen tüm bireyler, maalesef hepsi risk altında." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, şöyle devam etti:

"Toplumun her bir bireyinin duyarlı ve bilinçli hareket etmesiyle ancak bu salgını önlemek olanaklı olacaktır. Bu nedenle olağanüstü günler yaşadığımızı içselleştirip, her zamanki rutinlerimizden uzaklaşmamız gerekiyor."

"Gelinen nokta edinilen bilgilerin davranışlara dönüşmesini zorunlu kılıyor"

Bu noktada belirtilere dikkat etmenin önemli bir görev olduğunu vurgulayan Akçay, "Hastalığa yakalanan bireylerin yüzde 80'inde ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri oluşuyor. Bu belirtilerin görüldüğü bireylerin hızla en yakın sağlık kurumuna başvurması gerekiyor. Daha nadir burun akıntısı, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı ve ishal ile de başlayabiliyor. Bugün bütün sağlık çalışanları çalışıyor, 'şüpheli olgu' tanımına uyan tüm olgulara tanı koymak için uğraşıyor. Kovid-19 pozitif olguların tüm yakın temaslılarına belirti/bulgu olmasa bile karantina kuralları uygulanıyor. Gelinen nokta, edinilen bilgilerin davranışlara dönüşmesini zorunlu kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Hepimizin pandemiden kurtulduğumuz günlere en kısa sürede el birliğiyle ulaşması için mücadeleye devam edelim, güçlerimizi birleştirelim, bu salgını durduralım." çağrısı yapan Akçay, şu uyarılarda bulundu:

"Hepimiz için en önemlisi, mümkün olduğunca enfeksiyondan uzak durmak. Sağlık çalışanları, kişisel koruyucu ekipman ile şüpheli ve kesin Kovid-19 olgularını yönetmeli. Çocuklarımız ve gençlerimiz belirtisiz hastalık geçirebileceklerini hesap ederek, topluma hastalığı yaymamak için kalabalık ortamlarda bulunmamalı. Vazgeçemeyecekleri iletişim trafiğini bir süreliğine internetten yürütmeli. Elleri eskisinden daha sık su ve sabunla ovarak yıkamalı, el yıkama şansını yaratana kadar yanlarında taşıdıkları kolonya veya el dezenfektanı ile ellerini temizlemeli. Hasta olanlar veya hasta görünenlerden uzak durulmalı. Hasta olanlar evlerde odalarını ayırmalı, odayı sık olarak havalandırmalı, evde dolaştıkları sürede cerrahi maske takmalı. Şikayetler ağırlaşmıyorsa evde istirahati 14 güne tamamlamalı, şikayetleri artıyorsa en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Toplu yaşam alanlarına zorunlu girilen hallerde maske takılmalı. İyi beslenmeli, iyi uyumalı. Sigara içenler için bırakmanın tam vakti, akciğerlerimizin korunmasının önemini kavramanın tam vakti, bu fırsatı iyi kullanmalı. En önemlisi kronik hastalarımız doktorlarının önerdiği ilaçlarını kesmemeli, en ufak tereddütte doktorlarına ulaşmalı. Bilgi kirliliğine karşı sadece konunun uzmanlarının konuşması gerekirken, kafa karıştıran yanlış bilgilerden uzak durmalı. 'Kronik hastalıklarınızın ilaçlarını kullanmayın.' gibi asılsız bilgilere kulak verilmemeli. TÜSAD olarak tüm çalışma gruplarımız ile Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarımızı, kronik hastalıklara ilişkin bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."