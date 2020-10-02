TÜSAD'ın "42. Solunum Kongresi" dijital ortamda başladı - Son Dakika

TÜSAD'ın "42. Solunum Kongresi" dijital ortamda başladı

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 4 bin 500 hekimi bünyesinde bulunduran Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğince (TÜSAD) bu yıl 42'ncisi dijital ortamda gerçekleştirilen "Solunum Kongresi" başladı.

TÜSAD'ın

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 4 bin 500 hekimi bünyesinde bulunduran Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğince (TÜSAD) bu yıl 42'ncisi dijital ortamda gerçekleştirilen "Solunum Kongresi" başladı.

TÜSAD'dan yapılan açıklamaya göre, göğüs hastalıkları alanında ilk dijital kongre olacak "SOLUNUM2020 DİJİTAL" özel oturumlar, canlı sunumlar ve dijital stantlar gibi zengin içeriği ile katılımcılarını önemli bir deneyime ortak edecek.

8 Ekim'e kadar sürecek olan ve binlerce hekimin bir araya geldiği kongrede, 7 gün boyunca başta Kovid-19 pandemisi olmak üzere, göğüs hastalıkları ile ilgili tüm konular ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSAD Başkanı Ülkü Yılmaz, 50'nci yıl coşkusunu paylaşmak istedikleri 2020 yılının tüm dünya ve sağlık çalışanları açısından çok farklı bir yıla dönüştüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2020 yılına 50'nci yıl ve 42'nci kongre heyecanı ile başlamıştık. Ancak mart ayı itibarıyla gündemimiz tamamen değişti. 2020, üyelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın canla, başla çalışarak bu pandemi sürecinde adeta destan yazdığı bir yıla dönüştü. Böyle bir dönemde biz de 'önce sağlık' dedik. Bir arada olmanın önemini çok iyi anladığımız bu pandemi sürecinde kongremizi yine gerçekleştirmek istedik ve dijital platforma taşıdık. 2-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kongremiz göğüs hastalıkları alanında ilk dijital kongre olarak, katılımcılarına pek çok yenilik sunacak ve çok önemli bir deneyim yaşatacak."

"Bilimsel ve sosyal şölen için hazırız"

Kongre Başkanı Mukadder Çalıkoğlu da içinde bulunulan olağanüstü süreç nedeniyle göğüs hastalıkları topluluğuna bilimsel eğitim, bilimsel haberler ve en iyi etkileşim imkanını dijital ortamda sunmayı istediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"TÜSAD olarak, son 5 yıl içerisinde dijital ortamda eğitim konusunda büyük adımlar attık. Kongre ve diğer toplantılarımızda birçok oturumu canlı yayınlıyor, 'TÜSAD AKADEMİ' ve 'SOLUNUM 365' gibi uygulamalarımız ile tüm üyelerimize çevrimiçi eğitim olanağı sağlıyoruz. Şimdi de göğüs hastalıkları topluluğuna çevrimiçi içerik sunma deneyimimizi, SOLUNUM2020 DİJİTAL ile bir üst seviyeye taşıyoruz. Alanında bir ilk olacak dijital kongremizde, yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarımız ile başka Kovid-19 pandemisi olmak üzere tüm güncel gelişmelerden alanımızda yaşanan yeniliklere kadar birçok konu ele alınacak. SOLUNUM2020 DİJİTAL, her yıl olduğu gibi katılımcılarına yine bilimsel ve sosyal bir şölen sunacak."

Bilimsel Komite Başkanı Sinem Nedime Sökücü de fiziki olarak gerçekleşen tüm kongreler gibi dijital kongreyi de tüm detayları ile planladıklarını ve güçlü, dinamik bir program oluşturduklarını vurgulayarak, "Katılımcılarımız 7 gün boyunca dopdolu bir programa erişecek. Devamında da 3 ay süre ile kaydedilen tüm oturum ve içeriklere erişme imkanları olacak. Kongre sonrasında sözlü sunum videolarımız ve e-postalar 'Bildiriler' alanından takip edilebilecek. Kongremizde tüm bilimsel oturumlar izlenirken oylamalara katılıp soru sorulabilecek. Katılımcılarımız online platformda izledikleri ve katıldıkları tüm etkinliklerden 'SOLUNUM puan' kazanacak ve en yüksek puanı toplayan 3 katılımcımız SOLUNUM2021'e kayıt imkanı yakalayacak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye, Kongre, Mart, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜSAD'ın '42. Solunum Kongresi' dijital ortamda başladı - Son Dakika

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