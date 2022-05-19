TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı - Son Dakika
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TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı

19.05.2022 20:37

TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı20 Mayıs tarihlerinde ilkokuldan üniversiteye kadar binlerce öğrenciye kapılarını açtı.

TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı

ANKARA Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 19-20 Mayıs tarihlerinde ilkokuldan üniversiteye kadar binlerce öğrenciye kapılarını açtı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan "Geleceğin Yetenekleri Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen "Teknik Gezi XL" etkinliğinde TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler sergilendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, etkinliğin birinci gününde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 4 bin öğrenciye ev sahipliği yaptı. Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilen büyük etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencisi gençler deneyim alanları ile keyifli anlar geçirdi. Fotoğraf çekim alanlarının yanında "Pilot Sensin", "Odaklan Havalan" gibi etkinliklere katılan gençler, özgün hava araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Uçuş gösterilerine ev sahipliği yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin test pilotları, etkinliğe katılanlarla anı fotoğrafı çektirdi. Tüm etkinliklerin yanında Hürkuş ve Gökbey Müzikali'nin de gösteriminin yapıldığı Teknik Gezi XL'da tüm katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Öğrenciler doyasıya eğlendi

Babasıyla birlikte TUSAŞ'ın etkinlik alanının ziyaret eden ve gösterileri izleyen ilkokul öğrencisi Salih Kozan, "Hürkuş çok güzeldi, Atak da çok iyiydi. Ters falan uçtu. Çok mutluyum şuan çok iyiydi" şeklinde konuştu. Etkinlik alanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tuğra Batur, "Annemle geldim. Çok heyecanlandım, çok güzeldi. İçimde bir mutluluk vardı. Hürkuş'un sesi çok yüksekti" diye konuştu. Arkadaşı ile birlikte etkinliğe katılan Poyraz Alagöz, "Şuan da çok heyecanlıyım. Uçak gösteri yaptığında çok güzeldi" açıklamasında bulundu. Alana ailesi ile birlikte geldiğini, büyüyünce pilot olmak istediğini vurgulayan Masal Çilek Yiğit, "Babamla geldim, uçak gelince korktum ama güzeldi. Çok mutlu oldum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum" dedi.

TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı
TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı
TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı
TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı

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Kütahya'da 19 Mayıs törenlerine damga vuran fotoğraf Kütahya'da 19 Mayıs törenlerine damga vuran fotoğraf TUSAŞ 19 Mayıs kutlamalarında binlerce öğrenciyi ağırladı TUSAŞ 19 Mayıs kutlamalarında binlerce öğrenciyi ağırladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TUSAŞ 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde binlerce öğrenciyi ağırladı - Son Dakika


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