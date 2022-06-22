TUSAŞ'a 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar! - Son Dakika
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TUSAŞ'a 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar!

22.06.2022 23:42
TUSAŞ'a 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar!

TUSAŞ, 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar anlaşmasını duyurdu. Bu sayede toplam kapasite 70 bin çekirdeğe ulaştı.

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii), halihazırda geliştirdiği uçak, İHA ve helikopter gibi hava araçları ile tüm dünyanın yakın takibe aldığı bir kurum haline geldi. Çatısı altındaki TEİ de benzer bir şekilde motor projelerine devam ediyor. Şimdi ise TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre tam 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar için bir yatırım gerçekleştirildi.

TUSAŞ, 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar için el sıkıştı!

TUSAŞ, ihtiyaç duyulan analizleri gerçekleştirmek için bilgi teknolojileri konusunda altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından duyurulan 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar, geçtiğimiz yıllarda sahip olduğu 20 bin çekirdekli süper bilgisayar ile birlikte çalışacak.

Bu sayede toplamda 70 bin çekirdeğe ulaşan kapasite ile test ve analizlerde büyük oranda zaman tasarrufu (birbiri ile bağlantılı binlerce hesaplamanın süresini 4'te 1 oranında azaltacak) sağlamayı hedefleyen şirket, geliştirdiği hava araçları için alternatif test senaryolarını da burada analiz edecek.

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Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm projelerde gerçekleştirilen testlerin sürelerinin kısalacağı gibi bilgisayarın işletilmesi için teknik çalışan ve verileri analiz edecek olan mühendislerin de yetiştirilmesi planlanıyor. Bu sayede sektöre de öncülük edebilecek.

Konuyla alakalı açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları söyledi:

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Kaynak: Shiftdelete

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ'a 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar! - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUSAŞ'a 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar! - Son Dakika
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