TUSAŞ açıkladı: ANKA İHA, Türkiye dışında da üretilecek! - Son Dakika

TUSAŞ, ANKA İHA ihracatı bir ülkeyle daha el sıkıştı. Yapılan anlaşma gereğince aynı zamanda bu ülkede yeni tesislerin kurulacağı ve bir ilk olarak ANKA'ların Türkiye dışında da üretileceği söylendi. Aynı zamanda bazı teknolojilerin transfer edileceği de belirtildi.

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TUSAŞ ANKA İHA için el sıkıştı: Kazakistan'da üretilecek!

TUSAŞ, ANKA İHA'ların üretimi için Kazakistan Engineering şirketiyle anlaştı. Anlaşma gereği satılacak olan İHA ve SİHA modelleri Kazakistan'da üretilecek. Ayrıca bakım ve onarım süreçlerini kendilerinin gerçekleştirebilmesi için de teknoloji transferi konusunda iş birliği yapılacak.

Kazakistan'da açılacak üretim tesislerinin ardından Türkiye sınırları dışında ilk kez bir ANKA üretimi gerçekleşecek. Buna benzer bir anlaşmanın geçtiğimiz dönemde Bayraktar TB2 üretimi için Ukrayna ile yapıldığını belirtelim. Fakat Rusya savaşı sebebiyle henüz hayata geçirilemedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil şunları söyledi:

ANKA için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA'nın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının Savunma ve Havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

#ANKA gururla yoluna devam ediyor! ANKA İHA sistemlerinin Kazakistan'da ortak üretilmesi, teknoloji transferi yapılması ve İHA sistemleri için bakım merkezi konularını içeren MoU imzalandı. İki ülke için hayırlı olsun. ???? ????https://t.co/54QpBJppdb pic.twitter.com/Qtb94H5UeE — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) May 11, 2022

TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

ANKA gururla yoluna devam ediyor! ANKA İHA sistemlerinin Kazakistan'da ortak üretilmesi, teknoloji transferi yapılması ve İHA sistemleri için bakım merkezi konularını içeren MoU imzalandı. İki ülke için hayırlı olsun.

ANKA özellikleri

Otonom uçuş kontrol sistemi

Otomatik iniş-kalkış sistemi

Yüksek hızlı veri bağlantısı

Acil durum meydanlarına iniş

Buz önleme kabiliyeti

Radar: Aselsan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)

Kanat açıklığı: 17.5m

Uzunluk: 8.6m

Yükseklik: 3.25m

Azami hız: 217 km/s (117 knot,135 mph)

Havada kalma süresi: 30+ saat

Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kg

Faydalı yük kapasitesi: 350+ kg

Maksimum irtifa: 30 bin ft

Anten menzili: 250+km

ANKA-S ise uydu bağlantısıyla geliyor (Dünyanın her yerinden kontrol edilebiliyor)

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