TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı
2 saat önce
İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38
ve Ankara
'nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi
'nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı. Öğrenciler, Temmuz ayında TUSAŞ Genel Merkezi'nde işe başlayacak.
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