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TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

2 saat önce

İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı.

TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı, System.String[]
İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı. Öğrenciler, Temmuz ayında TUSAŞ Genel Merkezi'nde işe başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38 
istanbul, ankara, uludağ üniversitesi, tus, Ekonomi
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