TUSAŞ, Farnborough Airshow'a katılacak - Son Dakika
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TUSAŞ, Farnborough Airshow'a katılacak

16.07.2022 13:05
TUSAŞ, Farnborough Airshow'a katılacak

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Airshow'a katılacak.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Airshow'a katılacak. Havacılık fuarında ATAK ve HÜRKUŞ, uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

TUSAŞ'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; TUSAŞ, 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin planlandığı dünyanın en önemli havacılık fuarı olan Farnborough Uluslararası Airshow'da, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, ANKA, AKSUNGUR, MMU, ŞİMŞEK ve son olarak MMU simülatörü ile yer alacak. ATAK ve HÜRKUŞ, fuarda ayrıca uçuş gösterisi yapacak.TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough'da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl ATAK ve HÜRKUŞ burada izleyenler ile buluşacak; ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough fuarına HÜRJET ve ATAK 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

England, Güncel, Son Dakika

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