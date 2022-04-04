TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: "Malezya'daki altyapı ve insan kaynağını kullanmak istiyoruz" - Son Dakika

KUALA Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Malezya'nın elektronik konusundaki altyapı ve insan kaynaklarından faydalanmak istediklerini söyledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, 17. Defence Service Asia (DSA) ile National Security (NATSEC) Asia 2022 Fuarı'nda, AA muhabirine fuar ve Malezya ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Malezya'nın elektronik alanında insan kaynağına yıllardan beri yatırım yaptığını belirten Kotil, "Malezya bölgede çok önemli bir ülke. Malezya yıllardan beri insan kaynağına büyük yatırım yaptı, özellikle ABD ve İngiltere'ye çok kişi gönderdi, çok sayıda öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora yaptırdı. Mesela 1980'lerde ben Michigan'da öğrenciydim, Malezyalılar lisans eğitimi için geliyorlardı. Biz de o zaman tabii o günkü genç aklımızla Malezya'yı çok eleştiriyorduk, ne işleri var diyerek. Sonra anladım ki Amerikan eğitim sistemi içinde böyle bir kadro yetiştirmek istiyorlardı. Sonra o kadrolar ülkelerine geri döndü, ben bazılarını arkadaşım oldukları için tanıyorum ama o dönem on binler gitti ve geri geldi. O öğrenciler bugün ülkelerindeki birçok enstitüyü kurdular. Şu anda Malezya dünyadaki elektroniğin yüzde 13'ünü satıyor." ifadelerini kullandı.

Kotil, ABD şirketlerinin dünya çapındaki aviyonik sistemlerinin yüzde 30'unu Malezya'da ürettiği gibi kurumunun da bu ülkedeki kaynakları kullanmak istediğini kaydederek şöyle devam etti:

"Burada uçaklar için aviyonik sistemler üreten büyük bir ABD firmasının bölge yöneticisiyle konuşmuştum. Bütün dünya çapındaki aviyonik sistemlerin yüzde 30'unu Malezya'da yapıyoruz demişti. Bu verdikleri istatistikler çok normal çünkü çok ciddi altyapıları ve insan kaynakları var. Dolayısıyla burası elektronikte, yazılımda çok bereketli bir toprak. Biz de onun için buradayız, birinci olma hedefimiz, bunların elektronikle, yazılımla ilgili insan kaynağını kullanarak TUSAŞ'ın ihtiyacı olan aviyonik sistemleri yapmak. Malezya'daki altyapı ve insan kaynağını kullanmak istiyoruz."

Malezya'nın Cyberjaya kentindeki teknoparkta TUSAŞ'ın 100'e yakın mühendisle faaliyet gösterdiğini ve mühendis sayısının gelecek süreçte artacağını dile getiren Kotil, "Bizim o teknoparktaki varlığımız da Malezyalı politikacıları etkiliyor tabii. Malezya Kralı da dahil İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı standımızı ziyaret etti. Onlara hediyelerimizi takdim ettik. Aslında Malezya bizleri öğrendi hem ofis açmış olduğumuz için hem mühendislerimizden dolayı TUSAŞ'ımız burada biliniyor." şeklinde konuştu.

Kotil, DSA-NATSEC 2022 fuarında Türk firmalarının yoğun katılımından övgüyle bahsederek, sadece yerel değil yabancı delegasyonların TUSAŞ standına gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu dile getirdi.

İki Müslüman ülke olan Türkiye ve Malezya'nın oldukça yakın ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Kotil, TUSAŞ'ın Malezya savunma endüstrisi kurmak isterse her türlü desteği kazan-kazan çerçevesinde sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Kotil şunları kaydetti:

"Çok hızlı çıktık ortaya. Yani bunlar son beş yılda bu kadar kendini gösterdi. Ürünlerimiz de yeni satılıyor. Bu çok hızlı çıkış doğal olarak dikkat çekiyor. Büyüyen bir Asya var, bu Asya'da Malezya önemli. Yalnız Malezya değil, yanında Endonezya, Tayland, Filipinler de oldukça önemli ülkeler. Bu bölgede hayat var. Tüm yerli şirketlerin bölgeye yoğunlaşması lazım. Buranın savunma ihtiyaçları artıyor, bizim de ürün portföyümüz genişliyor. Dolayısıyla TUSAŞ'ı Pasifik'te daha çok göreceğiz."