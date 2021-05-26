TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı - Son Dakika

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı

26.05.2021 16:38

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin en önemli projesi Milli Muharip Uçak'ın 2028'de Türk Hava Kuvvetlerine yerli ve milli olarak teslim edileceğini bildirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin en önemli projesi Milli Muharip Uçak'ın 2028'de Türk Hava Kuvvetlerine yerli ve milli olarak teslim edileceğini bildirdi.

Kotil, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından "Havacılık Sanayiinde Yerlilik Vizyonu ve Türkiye'nin Milli Projeleri" başlığıyla düzenlenen "SUBÜ Konuşmaları"na video konferansla katıldı.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Kotil, hedeflere ulaşmak için çok çalışmanın önemine değindi.

Kariyerindeki gelişmelerden bahseden Kotil, TUSAŞ'ın kuruluş amacını ve faaliyet alanlarını anlattı.

TUSAŞ bünyesinde yaklaşık 4 bin mühendisin çalıştığını söyleyen Kotil, 2028 itibarıyla bu sayının 10 bine çıkacağını, bunların çoğunun genç mühendislerden oluşacağını aktararak, "Bize gelecek arkadaşlardan tek istediğimiz, süper İngilizce'ye sahip olmaları. Kullandığımız tüm dokümanlar İngilizce. Önümüzdeki yıl son sınıf öğrencilerini okullarını bitirmeden işe alacağız." dedi.

Milli Muharip Uçak Projesi'ndeki son duruma ilişkin gelen soruyu cevaplayan Kotil, "Türkiye'nin en önemli projesi açık ara Milli Muharip Uçak'tır. 18 Mart 2023'te motor çalıştırıyor, hangardan çıkıyor ancak bunu uçurmak için 2 yıllık test süreci var. Uçak havaya kalktığı zaman geriye dönüşü yok. 2028'de Hava Kuvvetlerine bu uçağı yerli ve milli olarak teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

Helikopter üretiminin kendilerinin en güçlü saha olduğunu vurgulayan Kotil, T129 sayesinde mühendislerin ve teknisyenlerin helikopterci olarak yetiştiğini, Gökbey'le de bu sürecin pekiştiğini dile getirdi.

TUSAŞ'ın hedeflerinden bahseden Kotil, "Elde ettiğimiz ciro açısından baktığımızda dünyada ilk 50'lerdeyiz. Amacımız 2028 itibarıyla TUSAŞ'ın ilk 10'a girmesi. Bunu Türk Hava Yollarında Allah nasip etti, bu sefer TUSAŞ olarak gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"F-35'in verilmemesi, daha çok çalışmamız anlamına geliyor"

Türkiye'nin haberleşme ve gözetleme uydu çalışmalarının devam ettiğine değinen Kotil, F-35 programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye F-35 vermeyeceğini açıkladığını hatırlatan Kotil, kararın doğru olmadığını vurguladı.

Konunun ikinci boyutunun endüstriyel iş birliği olduğuna işaret eden Kotil, şöyle konuştu:

"F-35, 5. nesil bir savaş uçağı. Milli Muharip Uçak ise 5. nesil bir savaş uçağı ama ondan biraz farklı. Amerikalıların iki tip savaş uçağı var; F-22 ve F-35. Aslında F-22, bir saldırı uçağıdır. Havadan havaya yeteneği daha yüksektir. F-35, daha çok havadan karaya hedefleri vurmak için yapılmıştır. Milli Muharip Uçak, ikisinin ortasına oturuyor. F-35'in verilmemesi, daha çok çalışmamız anlamına geliyor. Zaten bunu yapmaya kararlıydık ama bu sefer kararın ötesinde mecburuz artık."

Kotil, hava sanayisinde yazılımların önemli olduğunu bildirerek, gençlerin yazılıma yönlenmelerini tavsiye etti.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi isimlerin geçmişte gösterdikleri gayretlerin kendilerine enerji olduğunu aktaran Kotil, "Bugün bu kadar çalışıyorsak, onların payı çoktur. Allah onlardan razı olsun." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı

Havacılık, Türkiye, Milli, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı         
18:01
Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı         
17:55
Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır         
17:53
Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti         
17:50
Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin         
17:17
Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi         
16:55
Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor         
16:47
Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış         
16:44
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi         
15:44
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 18:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement