TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ'de Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ'de Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı'nın açılışına katıldı

İSTANBUL - TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil İTÜ'de Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarının açılışına katıldı. Kotil, laboratuvarda kullanılan yeni teknolojiyi ve laboratuvarın önemini anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesinde bulunan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açıldı. Fakültedeki açılışa TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ Rektörü Osman Koyuncu, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ve birçok öğretim üyesi katıldı. Laboratuvardaki bilgisayarlarda PLM (Product Lifecycle Management) teknolojisi kullanıldığı öğrenilirken, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil bu teknoloji hakkında bilgi verdi. TUSAŞ olarak tasarım ve imalatla ilgili tüm yeni metotları takip ettiklerini söyleyen Kotil, bu laboratuvarda da en yeni teknolojinin kullanıldığını ifade ederek laboratuvarın önemine değindi.

Laboratuvarda PLM teknolojisi kullanılıyor

İTÜ'de açılan Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarında kullanılan PLM (Product Lifecycle Management) teknolojisi hakkında bilgi veren Temel Kotil, "Tasarım ve imalatta dünya üzerinde çok yeni metotlar var. TUSAŞ olarak biz bunları yakından takip ediyoruz. PLM dediğimiz, Product Lifecycle Management şu demek; Fikir aşamasından müşterinin eline kadar, müşterinin elinde de devam ederken, bir ürünü dijital ortamda, dijital ikiziyle birlikte izlemek anlamına geliyor. Örneğin, bir uçağın iniş takımları fiziksel olarak aşağıya indiği zaman burada da dijital ortamda aynı şekilde inebiliyor. Bir otomobil yapıldı, otobanda sürülüyor diyelim. Onun burada dijital ikizi varsa, burada da onu elektronik ortamda sürülüyor. Her şeyiyle, motoru çalışıyor, elektrik üretiyor, gaz çıkarıyor. PLM bu anlama geliyor. Dolayısıyla yeni dünyada, yeni kavramlarda bir ürünün fikirden imalata, imalattan sonra müşteride bakımına kadar çok hızlı bir şekilde yapılıyor. On kat hız kazanılıyor. Normal klasik yöntemde, her mühendis bir şey tasarlıyor ve bunlar daha birleştiriliyor. Burada herkesin yaptığı şeyler, aynı anda havuza gidiyor ve birleşiyor. Sözün kısası, çok yeni bir teknoloji" dedi.

Kotil, laboratuvarın önemini anlattı

Laboratuvarda kullanılan PLM'nin son derece yeni ve hızlı bir teknoloji olduğunu ifade eden Kotil, "Peki bu laboratuvarın önemi nedir? Biz bununla üniversitenin içine girdik. İTÜ Uçak Fakültesinde, İnşallah diğer fakültelerde de daha sonra gelişir, öğrenci arkadaşlar çok yeni teknolojilerle gelişmiş olacaklar. Dolayısıyla özünden itibaren yetişecekler. Yeni dünyada, klasik olaylar ehemmiyetini kaybetti. Çünkü bilgisayarlar çok hızlı, yazılımlar daha kapsamlı, benim gençliğimdeki mühendislik gibi değil. Yeni nesilin birinci elden, dünyadaki en son şekliyle görmesi gerekiyor. Bu sebeple bu laboratuvar çok farklı. Burası bir bilgisayar laboratuvarı değil, TUSAŞ'ın alt yapı ve insan kaynağıyla desteklediği bir laboratuvardır. Burada 20 öğrenci aynı anda çalışabilecek, öğrendiklerini dünyanın neresine giderlerse gitsin aynı şekilde uygulayabilecek. İTÜ Uçak Fakültesindeki öğrenciler, MIT'de okusaydılar ya da BOEING'de çalışsaydılar neleri göreceklerse burada da onu görecekler. TUSAŞ'da zaten bunu yapıyoruz. Biz burada öğrencinin ayağına geliyoruz, sonuçta onlar da bize gelecekler. Biz aşağı yukarı yılda bin tane mühendis alıyor, yetiştiriyoruz. Ama şimdi bunlar burada başlayacaklar. İnşallah bütün Türkiye için avantaj olacak" diye konuştu.

İTÜ Rektörü iş birliği için TUSAŞ'a teşekkür etti

Açılışta konuşan İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu ise, "Ülkemizde milli muharip uçağı, helikopterler gibi birçok proje aynı anda yürüyor. Bizim bunlara eleman anlamında her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Tabii bu desteği de yetişmiş, hazır eleman olarak vermemiz gerekiyor. Bugün açılışını yapacağımız laboratuvar da İnşallah bu anlamda bize bu katkıyı sağlayacak. TUSAŞ ile olan iş birliğimiz sadece bu laboratuvarla kalmıyor. Şu an, öğretim üyelerimizle danışmanlık anlamında olsun, ortak projeler yürütülmesi anlamında olsun, TUSAŞ ile yürüttüğümüz birçok proje var. Bu, çalışmalara ilave bir katkı sunuyor. Bundan sonra üniversite olarak bu katkıyı en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin çok önemli değeri TUSAŞ'a her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. TUSAŞ'ın bir birimi burada, yine kampüsümüzde. Bu birimi daha da büyüyor. Son dönemde eleman sayısı ikiye katlandı. Daha da büyüyerek sayı artacak. Bu anlamda biz de hem öğretim üyeleri, hem hocalar hem de öğrencilerimizle her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'a, sayın genel müdürümüze bu yakın iş birliği için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.