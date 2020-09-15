TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil korona virüsü yendi - Son Dakika

İSTANBUL(İHA) Korona virüs teşhisi konulan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, tedavisinin ardında taburcu edildi. Kotil, tedavisi süresince kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından teşekkür yazısı yayımladı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede taburcu olduktan sonra dinlenmek üzere evine geçen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, bir teşekkür yazısı yayımladı. Kotil, "Bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarının gayreti ile tamamlandı ve sağlığıma kavuştum. Bu süreçte destekleri esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demir'e, sağlığım ile yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ara verdiğimiz görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileğiyle" dedi. - İSTANBUL