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TUSAŞ GM Kotil: "Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor" - Son Dakika

TUSAŞ GM Kotil: "Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor"

18.08.2021 12:44

- TUSAŞ GM Kotil: "Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor" "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı alanında devrim yapacak" Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı alanında devrim yapacak, üzerinde çalıştığımız 5'inci nesil savaş uçağımız...

- TUSAŞ GM Kotil: "Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor"

"Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı alanında devrim yapacak"

İSTANBUL - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı alanında devrim yapacak, üzerinde çalıştığımız 5'inci nesil savaş uçağımız olan Milli Muharip Uçak'ı 2023 Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz. İleriki süreçte de hava kuvvetlerimizin envanterine kazandıracağız" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla kurulan TUSAŞ projelerine hız kesmeden devam ediyor. Tamamlanan projeler kapsamında ANKA, AKSUNGUR, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ gibi projeleri alt yüklenici firmalarında desteğiyle Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandıran TUSAŞ 5'inci nesil Milli Muharip Uçak'ın da üretimini tamamlamak için tüm hızıyla çalışıyor. TUSAŞ bunların yanında ATAK 2 ve HÜRJET'i de 2023'te uçurmayı planlıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kotil, ayrıca üzerinde çalıştıkları Milli Muharip Uçak hakkında da bilgi vererek 18 Mart 2023'te hangardan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"60 tane üniversite ile protokolümüz var"

TUSAŞ'ın çalışmaları ve Türk mühendislerin yeterliliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Kotil, "Türkiye genç nüfusu çok yüksek bir ülke. TUSAŞ'ta proje sayımız çok fazla. Teknoloji projelerini yapmak için teknisyen gibi mühendislerin ince işler yapması gerekiyor. Her detayın analiz edilmesi gerekiyor, biz bunları yapabiliyoruz fiziksel altyapımız var. Türk mühendislerin potansiyelde üretebilecek mühendis sayısı Almanya kadar vardır. TUSAŞ olarak 60 tane üniversite ile protokolümüz var. Öğrencilerin eğitim gördüğü dönemde teknoloji şirketlerinde çalışması gerekiyor. Biz öğrencilerimize TUSAŞ'ta bu imkanı sağlıyoruz. Öğrenci üniversiteye başladığı zaman aynı zamanda pratikte çalışıp işi kavraması gerekiyor. Gençlerimize simülasyon yazılımlarını öğretmemiz CNC makinelerini kullanmayı öğretmemiz gerekiyor" dedi.

"Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı alanında devrim yapacak"

MMU'nun 5'inci nesil bir savaş uçağı olduğunu hatırlatan Kotil, "Havacılıkta her şey kademe kademe olur. Biz şuanda 5'inci nesil bir savaş uçağı için çalışıyoruz. Tek başımıza yapmıyoruz, yüklenici firmaların desteği ve diğer özel firmaların desteğiyle çalışıyoruz. Böyle bir uçağı TUSAŞ yapmaz Türkiye yapar. 5'inci nesil savaş uçağının üretim sürecinde her gün üzerine bir şeyler koyarak ilerliyoruz. Dünyanın en iyisini yapmak için çalışıyoruz bunun için gücümüz var. Türk mühendisleri çok iyiler, teknisyenlerimiz çok başarılı. Türkiye bu alanda devrim yapacak. Milli Muharip Uçak'ı 2023 Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Pandeminin havacılık sektörünü de olumsuz etkilediğini söyleyen Kotil, "Pandeminin olumsuz etlkileri azaldı. Aldığımız işlerin teslimatında sorunlar yaşanmıştı. Bu sorunları aştık. 2020 ve 2021 yılı havacılıkta bütün dünya için kayıplarla geçti. Biz pandemi sürecinde dahi üretime devam ettik. Pandemi döneminde personel almaya devam ettik. İmal etme konusunda çok ileri seviyedeyiz TUSAŞ gibi şirketler dünya ile entegre olmak zorunda. Üretime devam edip ihracata katkı sağlamalıyız. TUSAŞ olarak uzun dönemde yıllık 2 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz" dedi.

(MRT-ACÖ-E)

TUSAŞ GM Kotil: Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor
TUSAŞ GM Kotil: Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor
TUSAŞ GM Kotil: Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor
TUSAŞ GM Kotil: Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor

Türkiye, Milli, Mart, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TUSAŞ GM Kotil: 'Milli Muharip Uçak 2023 Mart'ta hangardan çıkıyor' - Son Dakika Ekonomi


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