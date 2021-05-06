TUSAŞ, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi - Son Dakika

TUSAŞ, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi

06.05.2021 09:57
TUSAŞ, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit'e yönelik teslimatlarına devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit'e yönelik teslimatlarına devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Airbus A220 Fixed Trailing Edge" için 2012'de detay parça sevkiyatıyla başlayan süreçte 2014'te ilk bitmiş ürün teslimatını gerçekleştiren şirket, bugüne kadar toplam 200 uçaklık seti Spirit'e teslim etti. TUSAŞ, proje kapsamında toplam 1770 uçaklık set teslim etmeyi hedefliyor.

Kanat üzerinde firar kenarında bulunan ve hareketli detayların (Spoiler, Aileron ve benzeri) ve iniş takımının bağlandığı parça olarak adlandırılan "Fixed Trailing Edge" kapsamında bir uçaklık sette her kanatta birer adet olmak üzere toplam 2 adet iç ve 2 adet dış spar bulunuyor. TUSAŞ, bu kapsamda kanat üzerindeki hareketli detay parçaların monte edildiği sparları içeren ve iniş takımının bağlandığı parçayı ifade eden "Fixed Trailing Edge" üretimine aralıksız devam ederken toplam 200 uçaklık setin teslimatını da tamamladı. Airbus ve Boeing başta olmak üzere birçok önemli havacılık şirketi ile "tek kaynak" olarak sürdürdüğü hava yapısalları üretiminde birçok ödüle layık görülen TUSAŞ, üretimde kalite ve hatasız üretimi esas alarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Dünya hava aracı yapısalları sektörünün katalizör markalarından Spirit ile iş birliğimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teslimatlarımıza bir yeni kilometre taşını daha ekledik. Airbus A220 uçakları için üretimini gerçekleştirdiğimiz kritik parçaların 200'üncüsünü teslim etmenin heyecanı içindeyiz. Spirit ile stratejik iş birliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Hem Spirit hem de TUSAŞ tarafında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, stratejik iş birliğimizin artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Havacılık, Uzay, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TUSAŞ, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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