Son Dakika Haberleri: TUSAŞ'ın, Kayseri'deki askeri fabrikada çalışması, işçiyi tedirgin etti

TUSAŞ'ın, Kayseri'deki askeri fabrikada çalışması, işçiyi tedirgin etti

1 saat önce

TUSAŞ'ın Kayseri'deki çalışma yapısının, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın işletim hakkının Altay Tankı seri üretimi için 25 yıllığına BMC'ye verilmesinden sonra duyulması tedirginliği artırdı.

TUSAŞ'ın, Kayseri'deki askeri fabrikada çalışması, işçiyi tedirgin etti, System.String[]
TUSAŞ'ın Kayseri'deki çalışma yapısının, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın işletim hakkının Altay Tankı seri üretimi için 25 yıllığına BMC'ye verilmesinden sonra duyulması tedirginliği artırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:50 

Sakarya, Kayseri, Ekonomi
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