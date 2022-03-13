TUSAŞ'ın "Sınırları Aşmak" kitabı yayımlandı - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk insansız hava aracı projesi olan ANKA ürün ailesinin hikayesini konu alan "Sınırları Aşmak" kitabını yayımladı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Türk havacılık ekosisteminin öncüsü olarak geliştirdiği platformlarında yakaladığı başarılarının hikayesinin anlatıldığı kitapları kamuoyunun ilgisine sundu.

Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un hikayesini konu alan "Hayalden Gerçeğe" kitabında, TUSAŞ'ın özgün bir uçak geliştirme serüveni anlatılıyor. "Sınırları Aşmak" kitabıyla da dünyanın, başarılarını yakından takip ettiği insansız hava aracı ANKA ve ailesinin hikayesi ele alınıyor.

"Sınırları Aşmak" kitabında, ANKA'nın tasarımından geliştirilmesine ve teslim edilmesine kadar geçen süreçler özetlenirken, TUSAŞ'ın ürettiği GÖZCÜ, ŞİMŞEK, TURNA, AKSUNGUR gibi hava araçları hakkında bilgiler yer alıyor.

Kitapta, ANKA'nın doğuşu için verilen karardan Tunus'a yolculuğuna kadar olan serüven konu ediliyor.

Açıklamada, "Sınırları Aşmak" kitabı hakkında görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Geliştirdiğimiz hava araçlarımızın başarı hikayelerini konu alan yayınlarımıza bir yenisini daha ekledik. ANKA'nın başarı hikayesini konu alan kitabımız, azim ve inançla çalışan mühendislerimizin emeklerini, hüzünlerini, sevinçlerini ve en çok da ülkelerine duydukları büyük sevgiyi anlatıyor. Hava araçlarımızla başarılarla dolu nice hikayeyi gökyüzüne yazmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.