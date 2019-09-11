Tusaş'ın stajyer mühendis programı ile hedef tersine beyin göçü

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 'Senin Kariyer Yolun' (SKY) stajyer mühendis programı ile yurt dışındaki Türk mühendisleri Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Bu yıl toplamda iki grup halinde toplam 72 mühendis adayı üniversite öğrencisine staj imkanı sağlayacak TUSAŞ'ın İş Alım Müdürü Muharrem Yılmaz, "Yurtdışında yaşayan yetenekli kardeşlerimizi ve ülkemize katkı sağlamak isteyen kardeşlerimizi bünyemize katmak ve tersine beyin göçünü sağlamak istiyoruz" dedi.

TUSAŞ, savunma ve havacılık sanayiinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla geçen yıl başlattığı 'SKY' stajyer programını bu yıl yurt dışındaki Türk öğrencileri de dahil etti. Program ile iki grup halinde toplam 72 Türk öğrenciye staj imkanı sağlanacak. İlk grup için başvuru yapan çok sayıda öğrenci arasından seçilen 48 öğrenci, 2 Eylül'de staja başladı. 2 ay sürecek bu programın ardından, 24 öğrencinin yer aldığı ikinci grup staj yapacak. Yurt dışında yaşayan Türk mühendis adayları, TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak, ATAK, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, GÖKBEY, ANKA, ANKA-S gibi uluslararası camianın yakından takip ettiği milli projelerde görev alacak.

'72 ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI SAĞLANIYOR'

TUSAŞ İş Alım Müdürü Muharrem Yılmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, stajyer mühendis programının 2018 yılında Türkiye'deki öğrenciler ile başladığını vurgulayarak, "Geçen sene Türkiye'deki 1000 öğrencimize staj imkanı sağlamıştık. Sadece Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerden değil Anadolu'daki öğrencilerimizi de bünyemize kattık. Kasım ayında başlayıp Mayıs'ın sonuna kadar devam ediyor bu program. Bu yıl ilk kez yurt dışındaki öğrencileri de programa dahil ettik. Bu program kapsamında bu senenin başında yurt dışında yaşayan Türklere ait bir kariyer fuarı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayesinde bir dizi kariyer fuarı ile birlikte biz yurt dışındaki potansiyel mühendis adaylarını gördük ve TUSAŞ'ta bu öğrencilerimizin staj yapacağı bir program geliştirdik. Milli ve yerli projelerde bizlerle birlikte staj imkanı sunuyoruz. Bu projelerin içinde GÖKBEY, Milli Muharip Uçak, ATAK ve İnsansız Hava Araçları, ANKA ve AKSUNGUR gibi projeler yer alıyor. Toplamda 72 öğrenciye staj imkanı sağlanıyor. İlk grup 48 kişiden oluşuyor. Bu öğrenciler Avrupa'da İngiltere, Hollanda, Almanya'daki en iyi üniversitelerde eğitim gören arkadaşlarımız" dedi.

'TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜ SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Yılmaz, stajyer mühendis programı ile yurt dışındaki Türk mühendis adayları ile tanışıp, onlara istihdam sağlamak istediklerini belirterek, "Burada onlara staj imkanı sağladıktan sonra onlar bizi, biz onları beğenirsek staj sonunda iş teklifi yapmak, onları bünyemize katmak istiyoruz. Yurtdışında yaşayan yetenekli kardeşlerimizi ve ülkemize katkı sağlamak isteyen kardeşlerimizi bünyemize katmak ve tersine beyin göçünü sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

'MİLLİ PROJELERE KATKI YAPMAK İSTİYORUM'

Almanya'da üniversitede okuyan endüstri mühendisliği son sınıf öğrencisi Yasemin Doğan (27), "Daha önce Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın stajına katılmıştım. Oradaki arkadaşlar vesilesi ile haberim oldu. Başvurdum ve kabul edildim. Burada Milli Muharip Uçak bölümündeyim. 2 haftadır buradayım daha çok 5'inci nesil uçaklar üzerinde çalışma fırsatım oldu. Zaten savunma sanayi alanında çalışmak istiyordum. Bu program sayesinde bu isteğim onaylanmış oldu. Türkiye'den bize dönmemiz için destek oluyorlar, biz de tersine beyin göçü yapmak istiyoruz. Özellikle milli projelerde katkı yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

'İLERİ SEVİYEDE PROJELER ÜRETİLİYOR'

İngiltere Coventry Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyan Cihan Akın ise, Milli Muharip Uçağı'nda çalıştığını belirterek, "Şu anda 5'inci nesil uçak projesi olan 5-6 ülke var, onların bir tanesi Türkiye. Buradaki olanaklar başka ülkelerde yok. Bizim için çok iyi bir gelişme programı. Hayal ettiğimden daha fazla her şey. Burada dünya kalitesinde çok ileri seviyede projeler üretiliyor. Burada yeni fikirler var sürekli yeni projelere yatırım yapılması düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

- Ankara