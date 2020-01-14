TUSAŞ Kuveyt'te HÜRKUŞ'u sergileyecek - Son Dakika
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TUSAŞ Kuveyt'te HÜRKUŞ'u sergileyecek

6 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kuveyt Havacılık Fuarı'na ilk kez katılacak.

TUSAŞ Kuveyt'te HÜRKUŞ'u sergileyecek, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kuveyt Havacılık Fuarı'na ilk kez katılacak. HÜRKUŞ maket modeli ile fuarda yer alacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile yeni iş birliği modeli geliştirmek için temaslarda bulunacak.


Yerli imkanlar ile geliştirdiği özgün ürünleri ile dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Kuveyt Havacılık Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak. Daha önceki yıllarda Körfez ülkeleri arasında yer alan Dubai ve Bahreyn fuarlarına katılarak üst düzey askeri makam yetkililerine ürün tanıtımları gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl da ilk kez katılacağı Kuveyt Havacılık Fuarı'nda aynı faaliyetleri sürdürmeyi amaçlıyor.


Fuar öncesinde görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada, "Kuveyt Havacılık Fuarı'na ilk kez katılmanın heyecanı içerisindeyiz. Körfez ülkelerine yönelik tanıtım faaliyetlerimizin bir yenisini Kuveyt'te gerçekleştireceğiz. Paylaştığımız coğrafyanın bir parçası olan Körfez ülkeleri arasında yeni bir iş birliği modeli gerçekleştirmek istiyoruz. Fuara katılan askeri ve resmi heyetlerle bu konuyu derinlemesine istişare etme fırsatı bulacağız" dedi.


Kuveyt özelinde HÜRKUŞ Gelişmiş Eğitim Uçağı'nın askeri ve resmi heyetler tarafından ilgi odağı olması bekleniyor.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii hakkında


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır. - ANKARA

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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