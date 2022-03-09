TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video - Son Dakika
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TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

09.03.2022 20:37

TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu, "İstiklal ve istikbal uğrunda, Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" ifadeleri ile paylaştı.

TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu, "İstiklal ve istikbal uğrunda, Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" ifadeleri ile paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin resmi sosyal medya hesabından, Türkiye'nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video, "İstiklal ve istikbal uğrunda, Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" ifadeleri ile paylaşıldı.

TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video
TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video
TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

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Milli Muharip Uçak, Havacılık, Uzay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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