TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için Yıldırım tesisi yapıyor! - Son Dakika
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TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için Yıldırım tesisi yapıyor!

09.06.2022 11:39
TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için Yıldırım tesisi yapıyor!

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak başta olmak üzere, üretilen tüm hava araçları için zaruri olan Yıldırım Test Tesisi için faaliyet tarihi verdi.

Bugün TUSAŞ tarafından yapılan bir paylaşımda, bir süre önce inşasına başlanan Yıldırım Test Tesisi çalışmalarında gelinen son nokta paylaşıldı. Ayrıca ne zaman açıldığı, hangi amaçlar ile hangi araçlar üzerinde testler yapılacağı da netlik kazandı.

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TUSAŞ tarafından önümüzdeki yıla kadar inşası tamamlanacak Yıldırım Test Tesisi, Savunma Sanayii için oldukça kritik bir öneme sahip. Özellikle de Milli Muharip Uçak gibi 5. nesil savaş jeti yapmak isteyen ülkeler için olmazsa olmaz diyebiliriz.

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için Yıldırım tesisi yapıyor!

Tabii yalnızca MMU değil, başka tip uçaklar, jetler, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere çeşitli füzeler ve roketler de burada test edilecek. Asıl amacı ise yüksek irtifada seyir halindeyken olası bir yıldırım çarpması sonucu uçuş güvenliğini koruyup koruyamayacağı ve de fiziksel zarar ya da elektromanyetik etkileşim olup olmayacağı bu sayede anlaşılacak.

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Yukarıdaki görselde tesis binalarından birinin kaba inşaatın neredeyse tamamlandığını görüyoruz. Fakat hemen yanında bir blok daha inşa ediliyor. Ayrıca altyapı çalışmaları ve yüksek akım üretebilen, yani uçakların üzerine yıldırım atabilen cihazların kurulumu önümüzdeki yıl içerisinde başlayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Savunma sanayii ve ülkemiz için yüksek teknolojileri içeren yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm özgün ürünlerimizin testlerini yerli olarak yapabileceğimiz bir tesisi daha ülkemize kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Milli Muharip Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için Yıldırım tesisi yapıyor! - Son Dakika

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