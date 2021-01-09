TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'ye 2 ödül birden - Son Dakika

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan şirketlerin ödüllendirildiği "I AmChamPion Awards"ta 2 ödül birden aldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şirketlere 12 kategoride ödüllerin verildiği çevrim içi törene konuşmacı olarak katıldı.

Törende TEI, "En iyi dijital dönüşümle Türkiye'den ihracata en çok katkıda bulunan Türk şirketi" ve "ABD ortaklığı ile Türkiye'den ihracata en çok katkıda bulunan Türk şirketi" ödüllerini aldı.

Ödüller TEI adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'e takdim edildi.

Akşit, burada yaptığı konuşmada, son 10 yılda ihracat rakamlarını 2,5 kat artırdıklarını, 2019 senesinde yakaladıkları 346 milyon dolar tutarındaki satış tutarıyla birlikte TEI'nin kurulduğu günden bugüne Türk ekonomisine katkısının 5,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Sektörde AS9100 ve AS9110 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarının en son çıkan yeni versiyonunun zorlu kriterlerini yerine getirerek, her ikisine birden sahip olan dünyadaki 2. şirket oldukları bilgisini veren Akşit, ayrıca havacılık sanayisinde oldukça önemli olan "özel prosesler" alanında da sertifikalı olarak uygulayabildikleri 52 özel proses yöntemiyle Eylül 2017'den beri bu alanda dünya birincisi olduklarını belirtti.

Dünyanın en büyük havacılık motoru üreticilerinin oylarıyla dünya genelinde "En İyi Tedarikçi" ödülünü peş peşe iki kez aldıklarına dikkati çeken Akşit, tüm bu ödüllerin alınmasını TEI personelinin gayretli çalışmalarının mümkün kıldığını vurguladı.

Akşit, dijital dönüşümle ilgili olarak GE Dijital ile yaptıkları iş birliklerine değinirken de her yıl gerçekleştirdikleri milyon doların üzerindeki yatırımla havacılık sektöründeki sıkı denetim şartlarını dijital ortama aktarmak için çalıştıklarını belirtti. Akşit, nesnelerin interneti alanının fabrika genelinde dijital dönüşüm adına en çok yoğunlaştıkları alanlardan olduğunu kaydetti.