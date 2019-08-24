TUSAŞ, mühendis ekibi oluşturuyor
47 dakika önce
TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit üretim tesisi için mühendis ekibi oluşturuyor.
TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit üretim tesisi için mühendis ekibi oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30
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