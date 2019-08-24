TUSAŞ, mühendis ekibi oluşturuyor

TUSAŞ, Türkiye 'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit üretim tesisi için mühendis ekibi oluşturuyor.

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Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor

Ahmet Davutoğlu: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz

Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?