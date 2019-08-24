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TUSAŞ, mühendis ekibi oluşturuyor

47 dakika önce

TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit üretim tesisi için mühendis ekibi oluşturuyor.

TUSAŞ, mühendis ekibi oluşturuyor, System.String[]

TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit üretim tesisi için mühendis ekibi oluşturuyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30 
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