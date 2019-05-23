Son Dakika Haberleri: TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

5 saat önce

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) mühendislerinin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

TUSAŞ mühendislerinden
Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) mühendislerinin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
"Ülkemizin daha güçlü, huzurlu, güvenli, birlik ve beraberliğimizin daim olması için savunma sanayisi alanında yerli ve milli güçlerimiz, Hürkuş, ATAK, Göktürk ve ANKA'ların yapımında emeği olan TUSAŞ mühendislerinin tüm Türkiye'ye selamı var. GönlümüzBirSoframızBir" başlığıyla paylaşılan mesajda, bir mühendisin şu ifadelerine yer verildi:
"11 ayın sultanı mübarek ramazan ayında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, dur durak bilmeden ülkemizin istikbali ve istiklali için çalışıyor. Araştıran, geliştiren ve azimle üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için üzerine düşen her görevi başarıyla yerine getiriyor. Yerli ve milli sistemlerimiz Göktürklerimiz, Hürkuşlarımız, ATAK'larımız, ANKA'larımız, Gökbeylerimizle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı yolluyoruz. Gönlümüz bir soframız bir."
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:57 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NASA, Türklerin Birinci Olduğunu Duyurdu: 308 Bin 454 Kişinin İsmi Mars'a Gidecek Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 05:56:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]