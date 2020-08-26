TUSAŞ, Pakistan ile akademik iş birliğine devam ediyor - Son Dakika

TUSAŞ, Pakistan ile akademik iş birliğine devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Pakistan ile her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliği yapmaya devam ediyor.

TUSAŞ, Pakistan ile akademik iş birliğine devam ediyor, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Pakistan ile her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliği yapmaya devam ediyor. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan NUST'dan yeni eğitim öğretim döneminde 14 mühendislik öğrencisi daha staj için Türkiye'ye geldi.

TUSAŞ, kadim dostluğun bulunduğu Pakistan ile her alanda iş birliğini perçinlemeye devam ediyor. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan National University of Science and Technology (NUST) ile ilk kez 2019 yılında kapasite geliştirme ve insan kaynağı değişimi çerçevesinde başlatılan proje başarıyla devam ediyor. NUST'dan 2019 yazında TUSAŞ'a gelen 15 stajyerin devamı olarak Ağustos 2020 döneminde 14 mühendislik öğrencisi daha TUSAŞ'ta staj yapmak için Türkiye'ye geldi.

Dünya havacılık ekosisteminde önemli bir yer bulan TUSAŞ'ın staj programı ile kardeş ülke Pakistan'dan gelen öğrencilere havacılık ve uzay teknolojileri alanında çok önemli bilgi ve deneyimler aktarması hedefleniyor. Pakistan ile devam eden olumlu ikili ilişkilere yeni bir boyut kazandıracak staj programının orta veya uzun vadede Pakistan'ın nitelikli ve iyi yetişmiş insan gücüne önemli katkısı olacak.

Pakistan'ın ilk teknoparkı National Science and Technology Park'ta Türkiye'den ilk kez ofis açan şirket olma ünvanını elde eden TUSAŞ, Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın katılımıyla açılan ofiste Pakistan ve Türkiye arasında havacılık ekosisteminin geleceğine yönelik yeni teknolojileri birlikte geliştirmek için yeni bir adım atmış oldu. Pakistan ile ticari ilişkilerin yanında akademik alanda iş birliği gerçekleştiren TUSAŞ, gelecek dönemde iş birliğini genişletmenin yanında Ar-Ge ve inovasyon kapsamında önemli projeleri kardeş ülke Pakistan ile hayata geçirmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. TUSAŞ ve NUST arasındaki yakın bağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın katılımlarıyla bir mutabakat anlaşmasına dönüşmüş, bu anlaşma ile her iki devletin de desteğiyle karşılıklı akademik iş birlikleri resmiyete kavuşmuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olup, havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer alıyor.

(İHA)

Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TUSAŞ, Pakistan ile akademik iş birliğine devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

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