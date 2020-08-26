TUSAŞ, Pakistan'la akademik iş birliğine devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Pakistan'da yürüttüğü iş birliği çalışmalarını güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan National University of Science and Technology (NUST) ile ilk kez 2019'da kapasite geliştirme ve insan kaynağı değişimi çerçevesinde başlatılan proje başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, NUST'dan 2019 yazında TUSAŞ'ta eğitim gören 15 stajyerin devamı olarak, Ağustos 2020 döneminde 14 mühendislik öğrencisi daha staj için Türkiye'ye geldi.

Dünya havacılık ekosisteminde önemli bir yer bulan TUSAŞ'ın staj programıyla, Pakistan'dan gelen öğrencilere havacılık ve uzay teknolojileri alanında önemli bilgi ve deneyimler aktarılması hedefleniyor.

Pakistan ile devam eden olumlu ilişkilere yeni bir boyut kazandıracak staj programı ile orta ve uzun vadede bu ülkenin nitelikli ve iyi yetişmiş insan gücüne yönelik önemli katkıda bulunulacak.

TUSAŞ, Pakistan'ın ilk teknoparkı National Science and Technology Park'ta ofis açan ilk Türk şirketi olmuştu.

Pakistan Başbakanı Imran Han'ın katılımıyla açılan ofiste, iki ülke arasında havacılık ekosisteminin geleceğine yönelik yeni teknolojileri birlikte geliştirmek için yeni bir adım atılmıştı.

Pakistan ile ticari ilişkilerin yanında akademik alanda iş birliği gerçekleştiren TUSAŞ, gelecek dönemde bunu genişletmenin yanında Ar-Ge ve inovasyon kapsamında önemli projeleri kardeş ülke Pakistan ile hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TUSAŞ ve NUST arasındaki yakın bağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Imran Han'ın katılımlarıyla bir mutabakat anlaşmasına dönüşmüş, bu anlaşmayla ve her iki ülkenin desteğiyle karşılıklı akademik iş birlikleri resmiyete kavuşmuştu.