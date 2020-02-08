TUSAŞ: Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk sanayi şirketi olduk - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUSAŞ: Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk sanayi şirketi olduk - Son Dakika

TUSAŞ: Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk sanayi şirketi olduk

7 saat önce

Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi şirketleri arasında "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan ilk firma olduğunu bildirdi.

TUSAŞ: Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk sanayi şirketi olduk, System.String[]

Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi şirketleri arasında "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan ilk firma olduğunu bildirdi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şirketin Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği atıkların yerinde ayrıştırılması ve geri kazanımına yönelik çalışmalarını ödüllendirdi.

Atıklarının yüzde 99'unu dönüştüren şirket, Kahramankazan merkez yerleşkesi başta olmak üzere, gerek yurt içi gerekse yurt dışı ofislerinde sıfır atık faaliyetleri kapsamında oluşturduğu ekosistemle atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla birçok aksiyon planını uygulamaya devam ediyor.

TUSAŞ, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, endüstriyel atık ön arıtma tesisi, tehlikeli ve hurda atıkların toplanıp lisanslı tesislere gönderilmesiyle Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlıyor.

Geçen yıl çalışanlarına 7 bin saate yakın eğitim veren şirket, çalışanlarının çevre bilinci ve sıfır atık konularında farkındalığını da artırıyor.

Böylece TUSAŞ, atıkların yerinde ayrıştırılması ve geri kazanılmasına yönelik örnek çalışmaları dolayısıyla Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk sanayi şirketi oldu.

Ağaçların kesilmesi önlendi, tasarruf sağlandı

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, atıkların dönüştürülmesine büyük önem verdiklerini bildirdi.

Şirket olarak faaliyet gösterdikleri alanlarda "sürekli iyileştirme" ilkesiyle çevresel etkilerin ve yasal süreçlerin yanı sıra toplumsal diğer etkenlere de uygun olarak atıkları azaltmaya ve çevre kirliliğini önlenmeye devam ettiklerini vurgulayan Kotil, şunları kaydetti:

"2019 yılında 2 bin 847 ton metal, 611 ton kağıt, 44 ton plastik ve 6 ton cam atığın yerinde ayrıştırılması ve dönüşüme gönderilmesiyle 10 bin 386 ağacın kesilmesi ve 380 bin 607 kilogram karbondioksite eş değer sera gazının salınımı önlendi. 4,6 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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