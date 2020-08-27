TUSAŞ stajyer mühendis programı için başvurular başladı - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin dahil edileceği ve Kasım 2020 döneminde başlayacak Senin Kariyer Yolun (SKY) stajyer mühendis programı için başvuru toplamaya başladı.

TUSAŞ, her yıl gençlerin yoğun ilgi gösterdiği SKY stajyer mühendis programı kapsamında başvuru toplamaya başladı. TUSAŞ ile protokolü bulunan üniversitelerden ilgili mühendislik dallarında eğitim gören 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin dahil edileceği program, Kasım 2020 döneminde başlayacak. Programa kabul edilen öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre yönlendirileceği program Mayıs 2021'e kadar devam edecek.

Nitelikli mühendis gençlerin istihdamına katkı sağlamak için her yıl önemli staj programlarına imza atan TUSAŞ, stajyer mühendis programı olan SKY ile gençlere sunduğu sosyal imkanların yanı sıra, Türkiye'nin havacılık tarihindeki en önemli projelerinde gençlerin de aktif görev almasına imkan sağlıyor.

Bu yıl Makine Mühendisliği, Elektrik - Elektronik/ Haberleşme Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin kabul edileceği stajyer mühendis programı, TUSAŞ'ın Ankara, İstanbul ve Bursa yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Milli projelere yakından tanıklık etme imkanı sağlayacak SKY Stajyer Mühendis Programı ile öğrenciler, mühendislik pratiği ve farkındalığının yanı sıra üniversitelerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri, TUSAŞ'ın nitelikli mühendis ve teknisyenleri sayesinde pratiğe dönüştürme imkanına da sahip olacak. Top 100 Talent Program araştırmasına göre Türkiye'nin en beğenilen 3'ncü staj programı SKY için başvurular 27 Ağustos'ta başlarken, staj programına başvurular için son tarihin 27 Eylül olduğu açıklandı. Adaylar, detaylı bilgi ve başvuru için "www.seninkariyeryolun.com" ve "www.vizyonergenc.com" sitelerini ziyaret edilebilecek. - ANKARA