TUSAŞ'tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da da üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi

TUSAŞ'tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da da üretilecek

11.05.2022 09:22
TUSAŞ'tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da da üretilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçtiğimiz yıl ANKA İnsansız Hava Aracı'nın ihracat anlaşmasına imza attığı Kazakistan ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçtiğimiz yıl ANKA İnsansız Hava Aracı'nın ihracat anlaşmasına imza attığı Kazakistan ile yeni bir iş birliğine imza attı. TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ANKA İnsansız Hava Aracı, Kazakistan'da ortak olarak üretilecek. Üretimin yanı sıra bakım onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

Kazakistan ile ihracat anlaşması imzalanan ANKA İnsansız Hava Aracı'nın Kazakistan'da üretilmesinin önü açıldı. ANKA İnsansız Hava Aracı'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek Kazakistan'da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve Kazakistan'ın İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

İmzalanan mutabakat zaptı hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "ANKA'mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA'mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek - İHA)

YORUMLAR
500
Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı! Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı! 10 Mayıs 2022 Haberleri 10 Mayıs 2022 Haberleri

İnsansız Hava Aracı, Kazakistan, İhracat, Simurg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TUSAŞ'tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da da üretilecek - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
08:54 Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek
08:49 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?
08:29 Bir tarih sona erdi! FIFA oyun serisinin yeni adı "EA Sports FC" olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 09:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: TUSAŞ'tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da da üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement