TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı - Son Dakika

TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı

13.12.2020 11:06
TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yüksek teknolojili olan hava araçlarının tasarımından üretimine tüm süreçlerde görev alan çalışanlarının "yaşam boyu eğitim" faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yüksek teknolojili olan hava araçlarının tasarımından üretimine tüm süreçlerde görev alan çalışanlarının "yaşam boyu eğitim" faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor.

Akademi Başkanlığı ve Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı iş birliği ile ikincisini hizmete aldıkları Üretim Eğitim Merkezi'nde toplam 5 bin teknisyene iş başı ve teorik eğitim desteği sağlayacak olan TUSAŞ, özgün projelerinin üretim ve montaj faaliyetleri hakkında çalışanlarının üretim yeteneklerini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kaliteli üretimi ön planda tutan TUSAŞ, bu sayede iş güvenliğine de katkı sağlayacak.

TUSAŞ, Türkiye'de uluslararası standartlarda sahip olduğu üretim merkezleri sayesinde havacılık uygulamalarını eğitim ile desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda alanında uzman 10 bine yakın mühendis ve teknisyenle aralıksız üretime devam eden TUSAŞ, bir yandan çalışanlarının hızlı adaptasyonunu önceleyen eğitim faaliyetleri sürdürürken, diğer taraftan iş güvenliliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Daha önce üretim hatlarında detay parça üretim ve montaj eğitimlerini tamamlayan çalışanlar, üretim hattının direkt içinde yer alan yeni eğitim merkezinde son teknoloji ile donatılmış makinalarda eğitimlerini pekiştirme imkanına sahip olacaklar.

TUSAŞ, aynı zamanda protokolünün bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim merkezlerinde teknik eğitmen yetiştirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Eğitim merkezinde bulunan son teknoloji üretim tezgahlarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi gören bünyesinde çalışan mühendislerine yönelik uygulama faaliyetlerine de imkan tanıyacak. Çalışanlarına sağladığı eğitim desteğinin yanı sıra şirket içinde ve alt tedarik firmalarında çalışan teknisyenler için uygulamalı eğitimlerini de önceleyen TUSAŞ, bünyesinde bulunan merkezlerde projelerde gerek duyulan eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitimler tasarlıyor.

TUSAŞ Akademi Başkanlığı'nın eğitmenleri ve kurum içi uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimler iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde temel imalatı konu alan eğitimleri tamamlayan çalışanlar, ikinci bölümde montaj uygulamalarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. - ANKARA

TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı
TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı

Havacılık, Uzay, Türk, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Metoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu CHP'de yeni taciz iddiası! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Kesilmiş ladinlerin kökünden topladıkları ağaç mantarlarının kilosunu 30 liradan satıyorlar Kesilmiş ladinlerin kökünden topladıkları ağaç mantarlarının kilosunu 30 liradan satıyorlar         
10:37
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor         
09:40
Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek         
09:25
Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler         
01:02
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 11:16:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei