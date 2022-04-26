TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip - Son Dakika
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TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip

26.04.2022 10:26

TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla özel bir video klip hazırladı. Hazırlanan video klipte TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ ile ANKA hava araçlarının pilotları yer aldı. Pilotlar Murat Özpala ve Kubilay Turan'ın da yer aldığı klipte ANKA ve HÜRKUŞ'un uçuş görüntülerine de yer verildi.

TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip
TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip
TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip
TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip

YORUMLAR
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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip - Son Dakika
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