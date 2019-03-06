Son Dakika Haberleri: Tusaş'tan Kadınlar Günü'ne Özel Mesaj: "Türkiye'nin Gökyüzüne İlham Veren Kadınlarıyız Biz"

Tusaş'tan Kadınlar Günü'ne Özel Mesaj: "Türkiye'nin Gökyüzüne İlham Veren Kadınlarıyız Biz"

1 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video klibi hazırladı.

Tusaş'tan Kadınlar Günü'ne Özel Mesaj:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video klibi hazırladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video klibi hazırladı. TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Hayalinin peşinden cesaretle giden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. Videoda Kimyasal Yüzey İşlemler Şefi Emel, Deneysel Uçuş Test Mühendisi Hilal, İş Güvenliği Mühendisi Tuğçe, Sistem Test Mühendisi Selma, Tasarım Mühendisi Fatmanur, İHA Pilotu Melis ile Ürün Uçuş Test Mühendisi Cansu baş rol alarak, "Türkiye'nin gökyüzüne ilham veren kadınlarıyız biz, Türkiye'nin aydınlık yüzüyüz. Gözümüz yükseklerde" mesajı verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası

Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı! Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 19:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tusaş'tan Kadınlar Günü'ne Özel Mesaj: "Türkiye'nin Gökyüzüne İlham Veren Kadınlarıyız Biz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]