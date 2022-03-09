TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı - Son Dakika
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TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı

09.03.2022 11:39

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 'Milli Muharip Uçak' için hazırlanan yeni videoyu paylaştı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 'Milli Muharip Uçak' için hazırlanan yeni videoyu paylaştı.

TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından, milli imkanlarla geliştirilen 'Milli Muharip Uçak'a ilişkin video yayınlandı. "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" notuyla paylaşılan videoda, 'Milli Muharip Uçak'ın kalkış ve havadaki kabiliyetine ilişkin görüntü yer aldı. Türkiye'nin hava gücüne katkı yapacağı belirtilen uçağın, 2023'te hangardan inmesi, 2025'te ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılında envantere katılması bekleniyor.

TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı
TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı
TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı - Son Dakika
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