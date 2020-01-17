TUSAŞ'tan miniklere yönelik proje - Son Dakika
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TUSAŞ'tan miniklere yönelik proje

6 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), "Çocuk Mucitler Günü" kapsamında geleceğin bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak adına yeni bir projeye imza attı.

TUSAŞ'tan miniklere yönelik proje, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), "Çocuk Mucitler Günü" kapsamında geleceğin bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak adına yeni bir projeye imza attı.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii çalışanlarının 7-9 ve 10-12 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile bilimin küçük yaşlardan itibaren aşılanması için bir etkinlik düzenlendi. 7-9 yaş aralığı için "Hayal Gücü Atölyesi" ve 10-12 yaş aralığı için "Bilim Atölyesi" olmak üzere yaş gruplarına özel gerçekleştirilen atölye çalışmalarından toplam 240 çocuk faydalandı. Eğitimler, "Bilim Virüsü" uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Her biri 30 kişilik küçük gruplar halinde gerçekleşen atölye çalışmalarında eğlenceli aktiviteler ile çocuklara bilim aşılandı. Minikler, "Hayal Gücü Atölyesi"nde bilimsel olarak duyularını keşfetti. "Bilim Atölyesi"nde ise minikler bilim adamlarını, bilim adamlarının bulmuş olduğu sorunları ve keşifleri öğrendi. Öğrenciler, kendilerine anlatılan sorunlara çare bularak ve bilimsel öğrenme metodolojileri ile birlikte sorunları anlayarak üretimde bulundu. Çalışan motivasyonuna da fayda sağlayan etkinliğin sonunda çocuklara katılım sertifikası ve küçük sürpriz hediyeler verildi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
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