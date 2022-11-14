TUSAŞ, insansız savaş uçağını gizlice tamamladı! - Son Dakika
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TUSAŞ, insansız savaş uçağını gizlice tamamladı!

14.11.2022 22:46
TUSAŞ, insansız savaş uçağını gizlice tamamladı!

TUSAŞ tarafından gizlice geliştirilen insansız savaş uçağı için ilk uçuş tarihi paylaşıldı. İşte detaylar...

Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından havacılık alanında peş peşe atılan hızlı adımlar sayesinde 2022 yılında dünyanın en çok İHA- SİHA satan ülkesi Türkiye oldu. Her geçen gün de yeni araçların haberini alıyoruz. Son olarak TUSAŞ tarafından gizlice geliştirilen insansız savaş uçağı için ilk uçuş tarihi ortaya çıktı.

TUSAŞ insansız savaş uçağı ilk uçuş tarihi!

Türkiye'nin havacılık tarafında izlediği belirli bir rota bulunuyor. Burada şüphesiz ki en çok önem arz eden araçlar önümüzdeki Mart ayında ilk uçuşunu gerçekleştirecek Hürjet ve 5 yıl içerisinde envantere alınması hedeflenen MMU.

TUSAŞ, insansız savaş uçağını gizlice tamamladı!

Fakat işin bir de insansız tarafı mevcut. Burada ise Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen İHA, SİHA, TİHA ve de MİUS sistemleri bulunuyor. Tabii bugüne kadar geliştirilen insansız hava araçları hem sahada ispatladığı operasyonel yetenekleri hem de uluslararası ihracat başarısı ile tüm dünyada ünlendi.

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Günümüzde ise artık belirli bir teknoloji seviyene gelindiği, hatta dünyada bu işin öncüleri arasına girildiği için biraz daha büyük boyutlu, daha hızlı gidebilen ve farklı kullanım senaryoları için geliştirilen araçlar üzerinde duruluyor.

Bunlardan ilki 6 tonluk kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Kızılelma oldu. Ukrayna'dan gelen ve TEI tarafından üretilen yerli motorları kullanan farklı versiyonları olan bu araç envantere girdiğinde tıpkı Anka ve TB2'lerde olduğu gibi direkt veya gelecek nesilleri ile savaş tarihini bir kez daha değiştirecek.

TUSAŞ'ın da bu alanda 2012 yılından beri gözü olduğu biliniyor. Hatta ilk Anka İHA'lar teslim edildiğinde bir sonraki hedefin TİSU-MİUS olduğu açıklandı. Fakat bugüne kadar ortada ne bir mockup ne de çizim gördük.

Fakat son dönemde ortaya çıkan bilgilere göre TUSAŞ bu insansız savaş uçağını gizlice tamamladı. Hatta bir süredir yer testlerinin yapıldığı söyleniyor. 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan bu aracın 0.7 Mach hıza çıkması bekleniyor.

Radar görünürlüğünün azaltılması için de delta kanat formunu kullanması bekleniyor. Tabii burada direkt olarak X-47 tarzı bir tasarım görmeyebiliriz. Bunun yerine yukarıda görselini paylaştığımız Boeing MQ-28 benzeri bir yapıya da sahip olabilir.

Fakat ilk uçuş için önümüzdeki Şubat ayı işaret ediliyor. Bayraktar Kızılelma'nın da 2022 bitmeden havalanması bekleniyor. Dolayısıyla her iki hava aracını da görmek için uzun süre beklememiz gerekmeyecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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İhlas Haber Ajansı, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TUSAŞ, insansız savaş uçağını gizlice tamamladı! - Son Dakika

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