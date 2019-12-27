TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günleri başladı - Son Dakika

TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günleri başladı

7 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen TUSAŞ-Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE Günlerinin ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda başladı.

TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günleri başladı, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen TUSAŞ-Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE Günlerinin ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda başladı.


Açılış konuşmasını yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Erzurum'da iki devlet üniversitesinin de önemli merkezleri olan YÜTAM, diğeri DAYTAM'ı gittiğimiz yerlerde anlattığımızda insanlar doğal olarak bu merkezlerin şehrimize ne kattığını soruyorlar. Bizim de düşündüğümüz bu konu üzerine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşme yaptık. Görüşme neticesinde iki üniversitenin birlikte hareket etmesi gerektiği kararına vardık. Bu kapsamda ilk adım olarak iki üniversitenin araştırma merkezlerini ortak portal altına alarak hazırlanan bu portalı hiçbir hizmet almadan kendi yazılım ekibi ile oluşturduk" dedi.


Ankara'ya projelerini anlatmak için gittiklerinden de bahseden Çakmak, "Erzurum'da Türkiye'de yürüyen milli projelerin bazı alt sistemlerini gerçekleştirebiliriz." dedi.


Türkiye'de yürüyen birçok milli proje olduğuna ve bu projelerde hakem olarak yer aldıklarına değinen Çakmak, "Erzurum'daki üniversitelerimizin bu işle uğraşan büyük üniversitelerden farkı yok. Tek sıkıntımız Erzurum'un tanınmaması ve var olan potansiyelin bilinmemesi" dedi.


Çakmak, ayrıca bir ay öncesinde Malezya'da olduklarını ve bir çok teknoloji üniversitesini gezdikleri ve işbirliği protokolleriyle AR-GE çalışmalarına hız verdiklerini de belirtti.


TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Öztürk, programda "TUSAŞ Tanıtımı, Ar-Ge ve Millileştirme" başlıklı konuşmasında TUSAŞ'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Prof. Dr. Çakmak, "Hayatta kalabilmenin en önemli yollarından birisi rekabetçi olabilmektir. Bunun için de arkada güçlü bir teknoloji ordusunun olması yani Ar-Ge ile desteklenmesi gerekiyor. Millileşmek, yerlileşmek gibi kavramları kullanmak güzel ama bu o kadar uzun ve zor bir süreç ki bunu başarmak ciddi manada çaba istiyor. Millileşmeyi hızlandırabilmek için kuvvetli Ar-Ge altyapısının bunu desteklemesi lazım. Ar-Ge'siz millileşme olmaz. Çünkü bu bilgiler satın alınabilen bilgiler değildir." dedi.


Program sonunda ETÜ Rektörü, Prof. Dr. Öztürk'e Üniversitenin Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi-YÜTAM laboratuvarlarında üretilen hediyeyi taktim etti. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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