TUSAŞ Uluslararası ISIF Ödüllerine 15 ödül ile damga vurdu - Son Dakika

ISIF 2020 ödülleri, gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte sahibini buldu. Çok sayıda temsilcinin katıldığı etkinlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ISIF ödüllerinin en büyük ödülü olan IFIA Grand Prix ödülünün yanı sıra 2 altın, 3 gümüş ve 9 bronz ödül ile toplam 15 adet ödül aldı.

ISIF ödülleri kapsamında, IFIA Grand Prix büyük ödülünü "Bir Eyleyici Mekanizması" ile almaya hak kazanan TUSAŞ çalışanı Fahri Buğra Çamlıca'nın yanı sıra Aykut Kutlu "Bir Hava Bilgisayarı" ve Değer Akın ile Furkan Kulak "Bir Ölçüm Düzeneği" projeleri sayesinde ISIF altın ödülünü TUSAŞ'a kazandırdı. Ar-Ge yatırımlarına hızla devam TUSAŞ, 2020 yılında Türkiye'de de hissedilen pandemi döneminde dahi tüm tedbirlerini alarak faaliyetlerine devam etti. Bu kapsamda, 2019 yılını 3 Milyar lira Ar-Ge harcamasına ayıran TUSAŞ, Ar-Ge personelini ise 3 bine yükseltti. Geleceğin hava araçlarını bugünden tasarlayan TUSAŞ, patent, faydalı ürün gibi kategorilerde 2020 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıl toplam başvuru sayısına ulaşmış oldu. - ANKARA