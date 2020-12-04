TUSAŞ uluslararası şirketlere kompozit tedariğini sürdürmeye devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geleceğin havacılık sektörüne yön verecek özgün platformlar geliştirirken, diğer taraftan dünyanın havacılık ekosisteminin önemli bir şirketi olarak uluslararası pazarda en çok tercih edilen hava araçları için kompozit bileşenleri üretmeyi sürdürüyor. TUSAŞ bugüne kadar Gulfstream için 500 uçağın metal panel ve kritik uçak bileşeni, Leonardo Helicopters için ise toplam 368 adet helikopter gövdesi imal ederek teslimatlarını gerçekleştirdi.

TUSAŞ, Airbus ve Boening'in yanı sıra dünya havacılık sektöründe önemli yeri olan markalar için de sahip olduğu iş gücünü, tecrübe ve kaliteyi harmanlayarak yeni nesil hava araçlarının önemli bileşenlerinin üretimini ve teslimatını üstleniyor. Bu kapsamda TUSAŞ, 2004 yılından bugüne İtalya'nın ünlü helikopter üretici şirketi Leonardo Helicopters için toplamda 368 adet AW139 helikopter gövdesi üretimini gerçekleştirdi. 2016 yılında Gulfstream firması tarafından "Gold Logistics Award" ödülüne de layık görülen TUSAŞ, dünyanın en çok tercih edilen iş jetlerinden Gulfstream G650 uçakları için her bir uçakta 47 metal panel olmak üzere 500 uçak için kritik bileşen teslimini tamamladı.

2020 sonu itibarıyla hizmete almayı planladığı yeni kompozit fabrikası ile geleceğin teknolojisine bugünden yatırım yapan TUSAŞ, yapay zeka elementleri ile donatılmış fabrikada hatasız üretim anlayışı ile tüm yapısal faaliyetlerini yakın gelecekte daha da artırmayı hedefliyor.

(Mustafa Cenik/İHA)