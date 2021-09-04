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TUSAŞ ve Spirit AeroSystems arasında iki yeni iş birliği sözleşmesi - Son Dakika

TUSAŞ ve Spirit AeroSystems arasında iki yeni iş birliği sözleşmesi

04.09.2021 10:36
TUSAŞ ve Spirit AeroSystems arasında iki yeni iş birliği sözleşmesi, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Spirit AeroSystems ile iki sözleşme daha imzaladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Spirit AeroSystems ile iki sözleşme daha imzaladı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan sözleşmelerle şirket, Boeing'in yeni nesil hava platformu 737 Max-8 için Kısım 48-"Tail Feather" ve 737, 767, 777 ve 787 uçaklarında kullanılacak 400'den fazla alt montaj bileşeninin üretimini ve teslimatını gerçekleştirecek.

"Kısım 48" teslimatlarına 2023 yılında başlayacak TUSAŞ, detay parça ve alt montaj bileşenleri için de üretim ve teslimatlara 2024 yılında başlamayı hedefliyor.

TUSAŞ, tüm üretim aşamalarından sorumlu olacak ve ayda 25 uçaklık set üreterek teslim edecek.

Sözleşmelere ek olarak, Spirit AeroSystems ile 737, 747 ve 777 dahil olmak üzere çeşitli platformlar için devam eden 2 bin 125 detay parça alt montaj bileşeni üretimi ve teslimatı iş paketleri de 2028 yılına kadar uzatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'de havacılık sektörü alanında yerli ve milli projeler üretmeye devam ederken, dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Kotil, "Spirit AeroSystems ile Boeing B737 MAX-8 Kısım 48-Kuyruk ve diğer çeşitli alt montaj iş paketlerini içeren anlaşmadan memnuniyet duyduk. İş birliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı ve Spirit AeroSystems yetkililerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Havacılık, Uzay, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TUSAŞ ve Spirit AeroSystems arasında iki yeni iş birliği sözleşmesi - Son Dakika Ekonomi


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